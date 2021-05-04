HASTALIK UYARISI

YOZGAT’ın Çandır ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen hastalık nedeniyle, ilçeye küçükbaş hayvan giriş-çıkışlarına yasak getirildi. Çandır Ziraat Odası Başkanlığı, küçükbaş hayvanlarda görülen hastalık nedeniyle besicileri uyardı. Oda Başkanlığından yapılan duyuruda, Çandır ilçesine bağlı Kozan köyünde küçükbaş hayvanlarda koyun-keçi çiçek hastalığı tespit edildiği kaydedildi. Çandır ilçesine küçükbaş hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtilerek, ‘’21 gün sürecek bu kısıtlama boyunca koyun ve keçilere hem ilçe tarım müdürlüğümüz hem de özel veteriner klinikleri tarafından çiçek aşısı uygulanacaktır’’ denildi. Bu süre zarfında hayvan alım satımının, ilçeye hayvan girişi ve çıkışının yasak olduğu, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağının altı çizildi.

PAZAR KAPANDI

Öte yandan, Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar ile Nevşehir Hayvan Pazarı Covit19 salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatıldığı açıklandı.