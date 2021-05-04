Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1421
ALTIN
475.617
DOLAR
8.2636
STERLİN
11.4786
EURO
9.9613

HASTALIK UYARISI

Çandır ilçesinde küçükbaş hayvanlarda tespit edilen hastalık nedeniyle ilçeye hayvan girişleri yasaklandı.

04 Mayıs 2021 Salı 00:45
HASTALIK UYARISI

YOZGAT’ın Çandır ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen hastalık nedeniyle, ilçeye küçükbaş hayvan giriş-çıkışlarına yasak getirildi. Çandır Ziraat Odası Başkanlığı, küçükbaş hayvanlarda görülen hastalık nedeniyle besicileri uyardı. Oda Başkanlığından yapılan duyuruda, Çandır ilçesine bağlı Kozan köyünde küçükbaş hayvanlarda koyun-keçi çiçek hastalığı tespit edildiği kaydedildi. Çandır ilçesine küçükbaş hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtilerek, ‘’21 gün sürecek bu kısıtlama boyunca koyun ve keçilere hem ilçe tarım müdürlüğümüz hem de özel veteriner klinikleri tarafından çiçek aşısı uygulanacaktır’’ denildi. Bu süre zarfında hayvan alım satımının, ilçeye hayvan girişi ve çıkışının yasak olduğu, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağının altı çizildi.
PAZAR KAPANDI
Öte yandan, Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar ile Nevşehir Hayvan Pazarı Covit19 salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatıldığı açıklandı. 

Anahtar Kelimeler:
HASTALIK UYARISI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimcilere teşekkür
Eğitimcilere teşekkür
Gençlere Kur’an-ı Kerim
Gençlere Kur’an-ı Kerim
Belgelerini Aldılar
Belgelerini Aldılar
Kuraklık masaya yatırıldı
Kuraklık masaya yatırıldı
Gençlerle buluştu
Gençlerle buluştu
Vefa ekibi görevde
Vefa ekibi görevde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim