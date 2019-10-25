Hastaları ziyaret ettiler

Diyaliz Ünitesinde tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon ziyaretinde bulunan Akkurt, hasta ve hasta yakınlarına herhangi bir istekleri olup olmadığını sorup, memnuniyetleri hakkında bilgi aldı. Memnuniyetlerini ve isteklerini dile getiren hasta ve hasta yakınları, bu tür ziyaretlerin kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi. Hasta ve hasta yakınlarına çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hastane bahçesinde yetişmekte olan lavantalar hediye edildi.