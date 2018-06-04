Hasat başladı

Fakıbeyli Köyü’nde ekimi yapılan Macar Fiğ biçimi tamamlandı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, örnek çiftçi Davut Esmer ile ‘Toprak İşlemesiz’ olarak ekimi yapılan Macar Fiğinin biçimi yapıldı. Tarlaya 4 yıldır hiçbir toprak işlemesi yapılmadığı hatırlatıldı. Dekardan 5 litre daha az akaryakıt kullanılarak, ekim ve biçimin yapılabildiği, toprağın organik yapısının da korunduğu kaydedildi. Yapılan uygulama ile organik madde miktarının arttığı, toprak nemini dışarı vermeyerek, kuraklığa dayanıklılığı artırdığı ifade edildi. Uygulamanın, taban-yarı taban, derin- orta derin, taşlı ve kireçli olmayan tüm kıraç arazilerde hayata geçirilebileceğinin altı çizildi.