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Hasar tespiti devam ediyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, dolu ve yağışlardan zarar gören tarım alanlarını gezdi, hasar tespiti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:17
Hasar tespiti devam ediyor

BOĞAZLIYAN ve Yenifakılı bölgesinde geçtiğimiz günlerde yağan dolu ve sağanak sonucunda zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan ilçesinin Ovakent Beldesinde dolu yağışından dolayı zarar gören tarım arazilerini gezerek, incelemelerde bulundu. Valimiz Ziya Polat, ilgili kurumlar tarafından zarar tespit çalışmalarının ivedilikle bitirileceğini belirterek, çiftçilere ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Hasar Tespiti Devam Ediyor
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