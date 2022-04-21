Hasar tespit çalışmaları başladı

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Kirazlı göletini çevreleyen ormanlık alandaki özellikle genç ağaçlar, birkaç haftadır zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle zarar gördü. Ormanlık alanın özellikle yol kenarları kısımları ile çok rüzgar alan kısımlarındaki genç ağaçlar fırtınanın etkisi ile bazıları kırılıp, bazıları ise kökünden devrildiği tespit edildi. Yozgat Çamlık Milli Parkı ile birlikte bazı ormanlık alanlarda da ağaçların devrildiği öğrenilirken, en çok zararın Kirazlı Göledinin bulunduğu bölgede meydana geldiği kaydedildi. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kirazlı Göleti ormanlık alanında hasar tespit çalışmasına başlanılırken, kaç ağacın devrildiği, kaç ağacın hasar gördüğü tespit edilip bayram sonrasında ise üretim safhasına geçileceği belirtildi. Üretim safhasının ardından ise devrilen ağaçların yerlerine yeni ağaçların dikilip dikilmeyeceği yönünde tekrardan bire tespit çalışması yapılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk başta devrilen ağaçlar, tepesi kırılan ağaçlar, kuruyan ağaçların tespitinin yapılacağı vurgulandı. Bunların dikili olarak ölçümünün gerçekleştirileceği, ölçümün ardından ise kayıt altına alıp birim fiyat çıkartılacağı belirtildi. Birim fiyatı belirlendikten sonra ağaçların oradan kesilip kaldırılması için üretim aşamasına geçileceği ifade edildi. Üretim aşamasının tamamlamasının ardından ise mevcut kalan boşluklarda, dikim yapılacağı vurgulandı.