Hasan Müdür’e hapis cezası

Yozgat’ta yaklaşık 2 yıl görev yapan eski Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz’ın Gaziantep’te FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanarak, hakim karşısına çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Yılmaz’ın yapılan yargılama sonucunda 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, buna karşın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verilerek, tahliye edildiği öğrenildi.