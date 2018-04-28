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Hasan Müdür’e hapis cezası

YOZGAT’a 2012 yılında Emniyet Müdürü olarak atanan ve yaklaşık 2 yıl Yozgat’ta görev yapan eski Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, FETÖ davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Hasan Müdür’e hapis cezası

YOZGAT’a 2012 yılında Emniyet Müdürü olarak atanan ve yaklaşık 2 yıl Yozgat’ta görev yapan eski Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, FETÖ davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Hasan Müdür’e hapis cezası

Yozgat’ta yaklaşık 2 yıl görev yapan eski Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz’ın Gaziantep’te FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanarak, hakim karşısına çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Yılmaz’ın yapılan yargılama sonucunda 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, buna karşın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verilerek, tahliye edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 27.04.2018 19:15
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