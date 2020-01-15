HALKIN, TALEPLERi ALINIYOR

Köse, vatandaşların da yerel yönetimlerde söz sahibi olması için başlattığı Mahalle Toplantıları kapsamında Çatak Mahallesi sakinleriyle buluştu. Başkan Köse, ‘sıkılmadık bir el, talebi dinlenmedik tek bir hemşehrimiz kalmayacak’ anlayışı ile ‘Gönül Buluşmaları' etkinliklerini başlattıklarını söyledi. Başkan Köse, Aşağı Çatak Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi, Yozgat'ın her köşesinde ‘Gönül Buluşmaları’ etkinliklerini sürdüreceklerini bildirdi. Köse, ‘’Yukarı Çatak Mahallemizin değerli sakinleri ile bir araya gelerek, istişarelerde bulunduk. Bizleri en kalbi duygularla misafir eden mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmalarımızda ki amaç hemşehrilerimizin ilk ağızdan bizlere sorunlarını iletmesini sağlamak. Ama toplantılarımızda hiç bir sorun kulak ardı edilmesin diye tüm talepleri rapor altına alıyoruz. Bu raporlar ilgili müdürlüklerimizin faaliyet gösterdiği alanlara göre dağılıyor. Müdürlerimiz, sorunları en kısa sürede çözmek için gayretlerini sarf ediyor. Sorunların durumuna göre, çözülüp çözülmeyeceği hemşehrilerimize iletiliyor. Sürecin başından sonuna her konuda bilgi sahibi oluyorlar. Bu şekilde hemşehrilerimizi yerel yönetimimiz içerisinde söz sahibi yapmış oluyoruz. Mahallemize tekrar geldiğimizde tüm hemşehrilerimize tek tek hesap vererek şeffaf belediyecilik esasına uygun bir yönetim sergiliyoruz. Mahalle toplantılarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Biz hizmetkarı olduğumuz kardeşlerimizin yanlarına giderek bizden taleplerini dinliyoruz" diye konuştu.