Halk ile buluştu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, halk günü kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Yurtnaç, Ocak ayında ilkini gerçekleştirdiği halk günü kapsamında vatandaş buluşmasının ikincisinde ağırlıklı olarak gençleri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen halk günü uygulamasında, vatandaşların talep, sorun ve beklentileri tek tek not alındı.



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Halkın taleplerini dinleyen Vali Kemal Yurtnaç, vatandaşın ayağına giderek sorunlarını dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Toplumun her kesimiyle yakından ilgilendiklerini dile getiren Vali Yurtnaç, pozitif ayrımcılık gerektiren konularda Valilik olarak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması için başlatmış olduğumuz Halk Günü uygulamasına devam ediyoruz. Uygulama ile hem vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz hem de vatandaşlarla devlet buluşmasını sağlıyoruz” dedi.



Yozgat’ta yeni açılan AVM’de tatil günü halkın taleplerini dinleyen Vali Yurtnaç, bundan sonra ayda bir kez AVM’de, bir kez halk pazarında, bir kez de valilik makamında halkın sorunlarını dinlemek için onlarla beraber olacağını sözlerine ekledi.

Halk Günü kapsamında talep ve sorunlarını yazılı iletmek isteyen vatandaşlar içinde stant kuruldu.

Vatandaşlar, yazılı kağıtlarını kutu içerisine attılar. Valilik görevlileri, vatandaşlarla yakından ilgilenirken, kutu içerine atılan kağıtları bir dosya halinde Vali Yurtnaç’a sundular.