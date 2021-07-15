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Halk Eğitim’den destek

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi, gençlerin meslek sahibi olmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:33
Halk Eğitim’den destek

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sıkı bir çalışma koordinasyonu sağladı. Özellikle çocukların bulunduğu Sevgi Evleri gibi kurumlara büyük önem verip, ilgi gösteren Yozgat Halk Eğitim Merkezi, açtığı halk oyunları, drama, el sanatları, dini eğitim kursları ile kursiyerleri eğitmeye devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, eğitmenlerin yılsonu çalışmaları nedeni ile Yozgat Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek desteklerini yeniledi. Eğitmenler, Ufuk İnan, Tenzile Özkaya, Safiye Karaaslan, Hatice Doğruer, Serap Kızılay tarafından açılan kurslarda hazırlanan el emeği göz nuru eserler sergilendi. 

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Halk Eğitim’den Destek
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