Halıköy’e hayırlı olsun

Halıköy belediyesinde çalışan sendika üyelerini ilgilendiren görüşmelerde çerçevesinde, iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ücret zammı birinci yıl birinci altıay için %10, ikinci altıay için %7, ikinci yıl birinci altıay için %7, ikinci altı ay için %7 artış yapıldı. Halıköy belediyesinde sosyal haklar hariç 2.670,00 TL maaş alan sendika üyesi içinin ilk altıay için eline geçecek maaş tutarı 2.900,00 TL oldu.

Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını ödeyen, alın teri üzerinde pazarlık yapmadan toplu iş sözleşmesini imzalayan Halıköy belediye başkanı Zeki Şimşek’e teşekkür etti.