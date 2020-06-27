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Halıköy'de Baraj doldu

Halıköy Barajında doduluk oranının yüzde 100’e ulaşması bölge çiftçisini sevindirdi. Barajda toplanan su ile toplamda 5 milyon 180 dekar tarım alanı sulanacak.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:20
Halıköy'de Baraj doldu

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’ndeki tarım alanlarını sulamak üzere inşa edilip, 2018 yılının Eylül ayından itibaren su tutulmaya başlanılan barajın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, Halıköy Barajında durumların çok iyi olduğunu belirterek, ‘’Çiftçi kardeşlerimizin yine bu sene yüzünü güldürecek. Bu büyük projenin kasaba halkımıza kazandırılmasını sağlayan ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi. Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki , talvegden 29.55 metre, temelden 45.50 metre yüksekliğinde olan Kadışehri Halıköy Barajı'nda depolanan 2 bin 202 milyon metrekare su ile 5 milyon 180 dekar arazi sulanıyor. 

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Halıköyde Baraj Doldu
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