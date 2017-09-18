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Hakimiyetini kaybetti

Yozgat’ta Esentepe mevkiinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü orta refüjdeki direğe çarparak durabildi.

Hakimiyetini kaybetti

Yozgat’ta Esentepe mevkiinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü orta refüjdeki direğe çarparak durabildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 00:01
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Hakimiyetini kaybetti

Yaralanan sürücüyü araç içerisinden yoldaki vatandaşlar çıkardı.
Esentepe mevkiinde önceki gün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, orta refüjde bulunan direğe çarparak durabildi.
Korkutan kazada can kaybı meydana gelmezken, yaralanan sürücüye olay yerindeki vatandaşlar müdahale ederek, araç içerisinden çıkardı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken olay yerine intikal eden 112 ekipleri de yaralanan sürücüye müdahale etti.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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