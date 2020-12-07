HAFTA SONU HAREKETLi GEÇTi

ozgat Valisi Ziya Polat, Milletvekili Yusuf Başer’in oğlunun düğün töreni için Yozgat’a gelen bürokrat ve siyasileri ağırladı. Vali Ziya Polat, nikah töreni için helikopter ile gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ve beraberindeki heyeti Yozgat Bozok Stadında karşıladı. Yozgat Valiliğini ziyaret edip, Şeref Defterini imzalayan Şentop, daha sonra valilik makamına geçerek Vali Ziya Polat ile bir süre sohbet etti. Tören için gelen Milli Savunma eski Bakanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı da Vali Polat makamında ağırladı.