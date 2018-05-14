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Hafızlar taç giydi

YOZGAT Müftülüğü İmran Kur’an Kursu ‘Hafızlık İcazet ve Taç Giyme Programı’ Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Hafızlar taç giydi

YOZGAT Müftülüğü İmran Kur’an Kursu ‘Hafızlık İcazet ve Taç Giyme Programı’ Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde gerçekleşti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Hafızlar taç giydi

Hafızlığını tamamlayıp belgelerini alan 11 Hafızdan 9’una törene katıldı. Programda İmran Kız Kur’an Kursunun Proje İHL sınıfının minik Hafizeleri halktan büyük ilgi gördü. Yurtta okuyan öğrencilerin el işi ve beceri derslerinde yaptıkları işlerden oluşan sergi de beğenildi. 2010 yılından günümüze Hafızlık eğitimine başlayan İmran Kız Kur’an Kursu bu güne kadar 55 Hafız yetiştirdi.

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