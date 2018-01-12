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Güvenlikçilere Eğitim

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik hizmet kalitesinin artırılması amacıyla özel güvenlik personellerine yönelik eğitim verildi.

Güvenlikçilere Eğitim

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik hizmet kalitesinin artırılması amacıyla özel güvenlik personellerine yönelik eğitim verildi.

12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Güvenlikçilere Eğitim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarafından başlatılan proje çerçevesinde, Türkiye genelinde özel güvenlik personellerine yönelik eğitim programları devreye sokuldu. Büyük bir sektör halini alan özel güvenlik hizmetlerine yönelik istatistiklerde bin 435 Özel Güvenlik Şirketi, 444 Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, 289 Alarm İzleme Merkezi’nin bulunduğuna dikkat çekildi. 95 bin 577 özel güvenlik izni verilen yerin, 291 kişi koruması, 183 bin 431 çalışan özel güvenlik görevlisinin bulunduğunun altı çizildi. Yurt genelinde, 29 bin 383 silahlı özel güvenlik görevlisi, bir milyon 556 bin 250 özel güvenlik sertifikalı kişinin bulunduğunun altı çizildi. Bir milyon 58 bin 626 özel güvenlik kimlik kartı verilen kişiye yönelik her ilde denetim görevini yürütülürken, diğer taraftan da temel hak ve hürriyetlerin korunması, kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin verilmeye başlandığı kaydedildi. Polis Başmüfettişleri ve valiliklerce denetiminin gerçekleştirildiği sektörde başlatılan program çerçevesinde eğitimlerin verildiğinin altı çizildi. Eğitimlerin, Türkiye genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla verildiğinin altı çizildi. Etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarındaki eğitim çalışmalarının 31 Mart 2018 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi.

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