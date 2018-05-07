Güvenlik Konuşuldu

Kaymakam Mustafa Altınpınar başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında, katılımcıların sorunları dinlendi. Toplantıda, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salih Dişlioğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Cengiz Arslan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hasan Özben de toplantıda hazır bulundu. Toplantıda iletilen konuların çözümüne yönelik fikir alışverişi yapıldı.