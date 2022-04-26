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Güvenlik güçlerine teşekkür

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, iftar programı düzenlendi.

26 Nisan 2022 Salı 00:50
Güvenlik güçlerine teşekkür

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına Kaymakam Samet Serin’de katıldı. Serin, emniyet personeli ile bir araya gelerek iftar yaptı. İftar sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile sohbet eden Serin, görevlerinde başarılar dileyerek İlçede emniyet ve asayişin temini, huzur ve güvenliğinin sağlanması için fedakârca gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.

Son Güncelleme: 26.04.2022 01:04
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