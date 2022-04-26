İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına Kaymakam Samet Serin’de katıldı. Serin, emniyet personeli ile bir araya gelerek iftar yaptı. İftar sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile sohbet eden Serin, görevlerinde başarılar dileyerek İlçede emniyet ve asayişin temini, huzur ve güvenliğinin sağlanması için fedakârca gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.