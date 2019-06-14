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Güvenlik birimlerine ziyaret

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Emniyet ve Jandarma teşkilatını ziyaret etti.

Güvenlik birimlerine ziyaret

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Emniyet ve Jandarma teşkilatını ziyaret etti.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Güvenlik birimlerine ziyaret

İlk ziyaretini İl Emniyet Müdürlüğüne yapan Vali Çakır, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’ndan bilgi adı. Şube müdürleri ile görüşen Vali Çakır, emniyet personeline görevlerinde başarılar diledi. Daha sonra İl Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret eden Vali Çakır, burada görev yapan rütbeli personel ve vatani görevini icra eden askerler ile bir süre sohbet etti. Şeref defterini imzalayan Vali Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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