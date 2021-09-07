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Güvenli ürün uyarısı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, ‘’Muhakkak TSE ya da yurt dışından geliyorsa CE değerleri, uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, akredite ürünler alınmalı. Merdiven altı ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Pet şişe yerine cam şişe öneriyoruz. Bazıları 'kırılabilir' diyor, koruyucu bir kılıfta cam şişe taşısınlar. Lütfen suyumuza dikkat edelim, pet yerine cam kullanalım’’ uyarasında bulundu.

07 Eylül 2021 Salı 00:53
Güvenli ürün uyarısı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, çocukların başta kırtasiye olmak üzere okul ihtiyacını karşılarken ürünlerin güvenilirliğine ve standartlara uygunluğuna dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Temel, alışveriş yaparken ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıklı yaşamak için yenilene, içilene ve giyilene dikkat edilmesini isteyen Temel, ‘’Anne babalar olarak onların alışverişlerini yapacağız. Alışveriş yaparken çok dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Aldığımız ürünlerin muhakkak etiketine bakmamız gerekiyor. Bunu bir alışkanlık haline getirelim. Aldığınız oyuncakta, kırtasiye ürünlerinde toksik (zehir) olan kimyasallar var mı, yok mu bilmeniz gerekiyor. İnternetten hangi kimyasalların nasıl zarar verdiğini öğrenebiliyoruz artık 'ben bilmiyorum' devri kapandı. Muhakkak etiketlere bakacaklar ve toksik olmayan ürünleri tercih edecekler’’ diyerek, uyardı. Temel, alınan ürünlerin kalite standartlarına uygun olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ‘’Muhakkak TSE ya da yurt dışından geliyorsa CE değerleri, uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, akredite ürünler alınmalı. Merdiven altı ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Sokak aralarında kırtasiye ürünleri satılıyor. Lütfen artık buna bir son verelim çünkü kırtasiye ürünleri çok önemli. Kimyasal içeren oyuncak ve kırtasiye ürünlerini çocuklar tutup, ellerini ağızına götürüyor, bazen de bu ürünleri yutabiliyor. Bu da birçok hastalığa hormonal bozukluklara neden olabiliyor’’ dedi. Hamdi Temel, kokulu silgilerin çocukları cezbettiğini belirterek, ‘’Kokması demek içinde kimyasal çözücü var demektir. Çocuklar o yaşta çözücüyle haşır neşir oluyor. Astım oluyor çocuklarımız, o kimyasallara maruz kalıyorlar’’ ifadelerini kullandı. Pet şişelerde 5 farklı kimyasal bulunduğuna dikkati çeken Temel, ‘’Bu, 'Suyu içtim, hastalandım' değil ama bu kadar kimyasal maddeyi bir ömür boyu içiyorsunuz. 10 yıl, 20 yıl sonra bu kimyasalların vücudumuzda nasıl bir deformasyon yapacağını kestirmek mümkün değil. Pet şişe yerine cam şişe öneriyoruz. Bazıları 'kırılabilir' diyor, koruyucu bir kılıfta cam şişe taşısınlar. Lütfen suyumuza dikkat edelim, pet yerine cam kullanalım’’ diye konuştu. (Ömer Ertuğrul/aa)

Anahtar Kelimeler:
Güvenli ürün Uyarısı
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