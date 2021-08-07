Güvenli gelecek için sahadalar

Projesi kapsamında Jandarma ekipleri, Rota Tekstil Fabrikası'nda ‘Ailenin Önemi, Aile İçi Şiddet, Aile İlişkileri, KADES, UYUMA, En İyi Narkotik Polisi: ANNE’ konularında 128 çalışana bilgilendirme yaptı.

Yozgat Valiliğince desteklenen ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek!’ projesi kapsamında, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından işçilere yönelik yapılan etkinliğe 52 kadın, 76 erkek katıldı. Faaliyete katılan 9 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Projenin başladığı tarihten itibaren 427 kadın, 393 erkek olmak üzere toplam 820 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. 89 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi.