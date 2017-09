Gururumuz Duygu Savcı

Ailesinin en büyük çocuğu olduğunu söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, ailesinin en büyük çocuğu olduğunu belirterek, yaşamına dair detayları paylaştı.

İşte Bayar’ın çocukluğundan Türkiye’nin başarılı kadın savcısı olması yolundaki hayat hikayesini anlatan röportajı:



“Ailemin en büyük çocuğuyum. Bir kız, bir erkek kardeşim var. Babam kamu yöneticisi, annem ev hanımı. Yargı mensubu olmak küçük yaşlardan beri hayalimdi. Türkan Şoray hayranıyım. Onun ‘Bodrum Hâkimi’ filmini küçük yaşlarımdan itibaren defalarca izledim. Türkan Hanım, bu filmde hâkimlik duruşunu çok güzel yansıttığı için bende hâkim olma sevdası başlamıştı. Büyüdükçe bu mesleğin çok önemli ve özel bir meslek olduğunu fark ettim. O dönem savcı ihtiyacı daha fazlaydı.

Kurada savcılık çıktı. Tekrar seçim yapacak olsam yine savcılığı seçerdim. Vatandaşımızla temas halinde olmak, hak arama özgürlüğü yolculuklarında onlara ilk el uzatan olabilmek, bu mesleği vazgeçilmez kılıyor.

Hem Seydişehir hem Sinop‘ta ilk kadın başsavcı olarak görev yaptım. Vatandaşlarımız beni büyük bir merak ve sempati ile karşıladılar. Kadınlardan çok büyük destek ve takdir görüyorum.

Hemcinsleri olarak gurur duyduklarını dile getiriyorlar. Türk kadınının her türlü görevi en iyi şekilde yapacağına olan inançlarının güçlendiğini, pekiştiğini düşünüyorum, hissediyorum. Bazıları, örnek olsun diye kız çocuklarını benimle tanıştırmaya getiriyorlar.

BEN DE ŞEHİT OLMAK İSTERDİM

Benim yaşadığım daha doğrusu bütün yargı camiamızın yaşadığı en zor dönem, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki yoğun mücadelemizdir. Yaşım itibarı ile daha önce hiçbir ihtilal veya ülkemizi tehdit eden bir olayla karşılaşmamıştım. Hain darbe girişimi nedeni ile vatanımıza bir zarar gelecek endişesini yaşadım. Vatan; insanın canından, ailesinden ve tüm sahip olduklarından çok daha öncelikli. O gece ben de şehit olmak isterdim. Şehit olanlar vatana borçlarını kanları ile ödemişlerdi. Biz geri kalanlar da görevimizi en iyi şekilde yaparak vatana borcumuzu ödemeliydik. 15 Temmuz’da yaşanan bu olay vatanımıza, milletimize, devletimize karşı işlenmiş çok büyük suçtur. Hepimiz titizlikle, kararlılıkla; ak ve karayı ayırarak tarafsızlıkla hukukun üstünlüğünü ve vicdani yükümlüğü en üst seviyede tutarak, gereken neyse onu yaptık ve yapmaktayız.”

SAYIMIZ ARTIYOR

“Kadın yargı mensubu sayının artmasında HSK ve Bakanlığımın katkıları çok büyük. Biz kadınlara her mevkide fırsat eşitliği sağlanıyor. Her geçen gün gönüllü olarak savcılığı seçen hemcinslerimin sayısı artıyor. Örnek verecek olursam, Sinop Adliyesi’nin personeli, müdürleri, hâkim-savcılarımızın çoğunluğu da kadın. Ben de bu durumdan ayrıca memnuniyet duyuyorum.

ADLİYE BİR AİLE ORTAMI

(Sert ve otoriter misiniz?) Meslektaşlarım ve personelim adına cevap vermek istemem. Gerektiğinde otoriter gerektiğinde sevecen ve anlayışlı olmaya özen gösteriyorum. Adliyeyi bir aile ortamı olarak görüyorum. Birlik beraberlik kavramına çok önem veriyorum. Zaman zaman organizasyonlar düzenleyerek birlikte vakit geçirmeye çabalıyoruz. Birlikte çalıştığım kişilerin huzurlu ve istedikleri ortamda çalışmaları önemlidir. Doğru iletişimin tüm sorunlarını çözeceğine inanıyorum.”

TATİLE ÇIKAMADIM

“Hem idareci olmam hem de şu an önemli soruşturmalar yürütüyor olmamız nedeniyle adli tatile ayrılmadım. İşimden çok uzun zaman ayrı kalmayı istemiyorum. Belirli zamanlarda azar azar izin alarak ailemle vakit geçiriyorum. Mesleğimin çok özveri istediğini biliyorum. Özveri, fedakarlık ve empati ile çalışmalıyız. Ülkemizin tüm fertlerinin bayramlarını sevinçle huzurlu geçirmelerini, nice bayramlara sağlıkla erişmelerini dilerim. Ülkemizin daima güçlü, saygın, birlik beraberlik içinde huzurlu bayramlara ev sahipliği yapmasını diliyorum.”

HOBİM BALIK TUTMAK

“Sinop’tayım ve balık tutmak ve deniz sporlarıyla uğraşmak hobilerim arasında. Türkçe müzik dinliyorum. Rock müziği de sevdiğim bir tür. Araba kullanırken müzik dinlemeyi seviyorum. Görev yaptığım yerde tiyatro ve sinema varsa gitmeyi çok severim. Hayvanları çok severim. Yazın yüzmeyi ve yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Kışın da arkadaşlarımla birlikte pilates yapıyoruz.”