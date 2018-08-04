Gurbette ekmek kavgası

Tarım işçilerinden Cihan Kıran (25), gazetecilere, her yıl Yozgat'a geldiklerini ve tarlalarda çalıştıklarını söyledi. Soğan tarlasında hasat yaptıklarını anlatan Kıran, "Güneş altında çalışmak zor ama yapacak başka işimiz yok. Toplanan soğanın 7 çuvalı bir yevmiye sayılıyor ve bir yevmiyemiz de 60 lira" dedi. İşçilerden Şahabattin Gülan (23) da her yıl Şanlıurfa'dan Yozgat'a geldiklerini, patates ve soğan tarlalarında çalıştıklarını dile getirerek, "Çadırlarda kalıyoruz. Elektrik olmadığı için özellikle akşam yemek konusunda zorlanıyoruz. Telefonlarımızı gidip köy camisinde şarj ediyoruz. Yaklaşık 120 çadır var ama elektriğimiz yoK" ifadelerini kullandı.

Soğan tarlasında ailesine yardımcı olan 15 yaşındaki Semih Gülan ise güneş altında çalışmanın zor olduğunu ancak çok hızlı çalıştığını ve dakikada yaklaşık 50 soğan kesebildiğini aktardı. Lise 3. sınıfı öğrencisi Remziye Polat da okul kapanınca harçlığını çıkarmak için ailesine yardımcı olduğunu belirtti. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ise Yozgat'ın Çukurovası olarak bilinen Kümbet Ova'da soğan ve patates hasadının başladığını ifade etti. Tarlada soğanın kilogramının 1 lira 20 kuruş, patatesin ise 1 lira 70 kuruş olduğunu aktaran Koçak, "Doğu ve Güneydoğu'dan tarım işçilerimiz gelerek burada çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Kümbet Ova'daki soğan ve patatesin piyasaya girmesiyle ülkemizde soğan ve patates fiyatları normale dönmüş olacak." şeklinde konuştu.

