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Gurbetçinin isyanı

Yozgat’ta tatilini geçirip, tekrar yurtdışına çıkmak için yola çıkan gurbetçi aile, Kapıkule Sınır Kapısı’nda PCR testi sonucunun çıkmamış olmasına tepki gösterdi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:00
Gurbetçinin isyanı

YAZ tatili için geldiği memleketi Yozgat’tan Almanya’ya dönüş yapmak isteyen Mehmet Demircan, Kapıkule Sınır Kapısı’nda korona virüsü salgınına karşı eşi ile birlikte yaptırdığı PCR testi sonucunun 24 saat geçmesine rağmen açıklanmamasına tepki gösterdi. Demircan, toplam 500 lira ödediği PCR testlerinin sonucunu öğrenemediği için Edirne’de mahsur kaldığını belirtirken, ‘’İnsanları 48 saat mahkûm ederek psikolojik olarak hasta etmiş oluyorlar’’ dedi. Sözcü gazetesinden Uğur Akagündüz’ün haberine göre, Almanya'dan Yozgat'a yaz tatilini geçirmek için gelen 56 yaşındaki Mehmet Demircan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir gün önce eşi Birsen Demircan ile birlikte yaptırdığı PCR testi sonucunun çıkmaması nedeniyle yaşadığı sorunları anlattı. Demircan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından PCR testi yapıldığı belirtirken, 24 saat geçmesine rağmen test sonucunun açıklanmaması nedeniyle Edirne'de mahsur kaldıklarını söyledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndaki laboratuvara PCR testinin gönderilmesine rağmen test sonucunun e-nabız uygulamasında bulunmadığını açıklayan Demircan, çok sayıda gurbetçinin benzer sorunlardan şikâyetçi olduğunu bildirdi.

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Gurbetçinin Isyanı
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