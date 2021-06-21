GURBETÇiNiN HEYKELi

Türkiye’den Avrupa’ya toplu göçün yaşandığı 1960’lı yıllarda, çoğunu Yozgat’tan, İç Anadolu Bozkırından gidenlerin oluşturduğu işçileri temsil eden ‘Umuda Yolculuk’ anıtının ikincisi İstanbul’a dikildi.

1960’lı yıllarda Türkiye’den Avrupa’ya toplu göçün en ağır yükünü çeken birinci kuşak işçilere saygı amacı taşıyan ‘Umuda Yolculuk’ anıtının ilki Hollanda’daki Türkler tarafından 2014 yılında Rotterdam’da dikildi. Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonunun girişimleri, Doç. Dr. Nevzat Cingöz’ün öncülüğü ve Zeki Baran’ın proje başkanlığını yaptığı anıtın, tasarımı, dökümü İzmir’de yaşayan heykel sanatçıları Zafer Dağdeviren, Ali Yaldır ve Derya Ersoy tarafından yapıldı. 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki anıt, Türk-Hollandalı girişimciler tarafından finanse edildi. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz’ın da katılımı, Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Baran’ın da gayretleri ile Kadıköy Rıhtım Meydanında yapılan Türkiye’den Avrupa’ya Giden ilk işçi göçünü temsil eden ‘Umuda Yolculuk’ anıtının açılışı törenle yapıldı. Zeki Baran, ‘’Gurbette aş aramanın, iş aramanın, oralara ne umutlarla gidilip neler yaşandığını en iyi umuda yolculuk edenler bilir. Nitekim bizde onlardan birisiyiz. Ülkemizin ve memleketimizin önemli konularından biri olan umuda yolculuğun da bir anıtının olması bize birçok şeyi hatırlatacaktır’’ dedi.

Baran, konuşmasının ardından da anıtın yapımına tek katkı veren Yozgat Sivil Toplum Kuruluşu İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz’a günün anısına ‘Teşekkür Plaketi’ verdi. Plaket alan Yılmaz da, ‘’Göçün 60. yılında vatanından ekmek için aş için göçen vatan hasreti ile yanan soydaşlarımıza, hemşerilerimize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyoruz’’ ifadelerini kullandı. (Kaan Pınarcıoğlu/İstanbul)