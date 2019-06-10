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GURBETÇiLER COŞTU

SORGUN İlçesinde önceki yıllarda da düzenlenen Gurbetçiler Halk Konseri etkinliklerine devam edildi.

GURBETÇiLER COŞTU

SORGUN İlçesinde önceki yıllarda da düzenlenen Gurbetçiler Halk Konseri etkinliklerine devam edildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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GURBETÇiLER COŞTU

Konserde Yozgatlı sanatçılardan Murat İnce, Esra Şahbaz, Murat Balaban ile birlikte Yozgat eski Belediye Başkanı Kazım Arslan da sahne aldı. Halk konserine Avukat Satılmış Şahin destek verdi. Şenlikte, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Federasyon üyeleri, Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, MHP İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, Ülkü Ocakları Başkanı Abdulsamet Açıkgöz, İl Genel Meclis Üyesi Muaz Ağan, Sorgun eski Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan da hazır bulundu. Yoğun katılımın olduğu konserde, sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirip, şiirler okudu. Katılımcılar gönüllerince eğlenip, hoş bir gece geçirdi. Belediye Başkanı Erkut Ekinci, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Gurbetçiler Şöleni'nin bu yıl 11'incisini yapıyoruz. Belediyecilik sadece yol, kanalizasyon, kaldırım ve su gibi işlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de düzenlemektir. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Sorgun'u bundan sonraki günlerde daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız" dedi.

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