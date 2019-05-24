Güney Asya’da iftar sofrası

Güney Asya’da bulunan Bangladeş’de Arakanlı Müslümanların bulunduğu kamplarda iftar yemekleri veriliyor. Yozgat’tan Bangladeş’e yardımlar götürüp, iyilik köprüsü kuran Yozgat İnfak Derneği, bu sene de kamplarda sıkıntı ve zorluk çeken Arakanlı Müslümanlara sofra kurdu. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla uzak kıtaya giden yardım gönüllüleri Arakanlı Müslümanlara sıcak yemek ikramlarında bulundular. Arakan kamplarında, Bangladeş hükümetinin tüm yardımları kesmeye çalıştığı dönemde, mağduriyetleri her geçen gün artan Arakanlı Müslümanlar Yozgatlıların gönderdiği yardımlardan ziyadesiyle memnun oluyorlar. İnfak Derneği önceki ramazanlarda da mağdur ve mazlum coğrafyalara el uzatmıştı. Yozgat İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, mazlum ve mağdur insanlara yardımlarını esirgemeyerek, gönül coğrafyamızdaki insanlara yardımlar ulaştırılmasına vesile olan başta Yozgat halkı olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür etti.