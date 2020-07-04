GÜNEŞİ ÇOK SEVDİK

YOZGAT il genelinde Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde etmeye yönelik kurulan tesislere yenileri de ekleniyor. Yozgat Belediyesi’nden sonra Yozgat İl Özel İdaresi’nde Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisi kurmak üzere çalışma başlattı. Yozgat'ın elektrik santrali kurulu gücünün 36 Mw olduğu bildirildi. Toplam 7 elektrik enerji santrali bulunan Yozgat'ta, yıllık yaklaşık 112 Gw elektrik üretiminin yapılarak, ÇEDAŞ’a aktarıldığı kaydedildi. Yozgat’ta Kurulu bulunan 7 elektrik üretim tesisine ilave olarak yeni tesislerin kurulması için de çalışmalar başlatıldı. Yozgat Güneş Enerjisi Santrali, Estepe, Esenyurt ve Typhon Rüzgar, Sorgun Doğankent Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali, Şefaatli Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali, Sorgun Büyük Termal Rüzgar enerjisi, Sortaş Rüzgar Enerjisi, Bahadın Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali, Çekerek Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulum aşamasında olduğu bildirildi.

BELEDİYEDEN GES

Yozgat Belediyesi, elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Merkez ilçeye bağlı Musabeyli Boğazı sınırları içinde 5 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak. Musabeyli Boğazı’nda yaklaşık 106 bin metrekare alanda Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından kurulması planlanan güneş santrali alanında Musabeyli Atıksu Arıtma Tesisi de bulunuyor. Sahanın kalan kısımlarında GES inşa edilecek. 9 milyon lirayı aşan bir bedelle hayata geçirilecek olan projenin ömrü yapılan makine ekipman revizyonları ve bir takım tamir bakım işlemlerinin sürekliliği ile 50 yıl olarak planlanıyor. Santralde üretilen elektrik enerjisi Yozgat Belediyesi’nin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kullanılacak.

ÖZEL İDARE DEVREDE

Yozgat İl Özel İdaresi de Güneş Enerji Santrali için hazırlıklara başladı. Yozgat Merkez Recepli köyü sınırları içerisinde 20 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali yapımı için 2020 yılı gelir bütçe imkanlarının yeterli bulunmaması sebebiyle 5 Milyon liralık ek kaynağa ihtiyaç duyulduğu bildirildi. İhtiyaç duyulan ödeneğin İller Bankası’ndan borçlanma yapılarak temin edilmesi uygun bulundu.