Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115748
ALTIN
391.869
DOLAR
6.8651
STERLİN
8.5682
EURO
7.7192

GÜNEŞİ ÇOK SEVDİK

Yozgat’ta Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde etmeye yönelik yürütülen çalışmalara Belediyeden sonra İl Özel İdaresi de katıldı. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından kurulacak Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisi için İller Bankası’ndan kredi alınacağı bildirildi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:14
GÜNEŞİ ÇOK SEVDİK

YOZGAT il genelinde Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde etmeye yönelik kurulan tesislere yenileri de ekleniyor. Yozgat Belediyesi’nden sonra Yozgat İl Özel İdaresi’nde Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisi kurmak üzere çalışma başlattı. Yozgat'ın elektrik santrali kurulu gücünün 36 Mw olduğu bildirildi. Toplam 7 elektrik enerji santrali bulunan Yozgat'ta, yıllık yaklaşık 112 Gw elektrik üretiminin yapılarak, ÇEDAŞ’a aktarıldığı kaydedildi. Yozgat’ta Kurulu bulunan 7 elektrik üretim tesisine ilave olarak yeni tesislerin kurulması için de çalışmalar başlatıldı. Yozgat Güneş Enerjisi Santrali, Estepe, Esenyurt ve Typhon Rüzgar, Sorgun Doğankent Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali, Şefaatli Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali, Sorgun Büyük Termal Rüzgar enerjisi, Sortaş Rüzgar Enerjisi, Bahadın Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali, Çekerek Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulum aşamasında olduğu bildirildi.

BELEDİYEDEN GES 

Yozgat Belediyesi, elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Merkez ilçeye bağlı Musabeyli Boğazı sınırları içinde 5 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak. Musabeyli Boğazı’nda yaklaşık 106 bin metrekare alanda Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından kurulması planlanan güneş santrali alanında Musabeyli Atıksu Arıtma Tesisi de bulunuyor. Sahanın kalan kısımlarında GES inşa edilecek. 9 milyon lirayı aşan bir bedelle hayata geçirilecek olan projenin ömrü yapılan makine ekipman revizyonları ve bir takım tamir bakım işlemlerinin sürekliliği ile 50 yıl olarak planlanıyor. Santralde üretilen elektrik enerjisi Yozgat Belediyesi’nin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kullanılacak.  

ÖZEL İDARE DEVREDE

Yozgat İl Özel İdaresi de Güneş Enerji Santrali için hazırlıklara başladı. Yozgat Merkez Recepli köyü sınırları içerisinde 20 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali yapımı için 2020 yılı gelir bütçe imkanlarının yeterli bulunmaması sebebiyle 5 Milyon liralık ek kaynağa ihtiyaç duyulduğu bildirildi. İhtiyaç duyulan ödeneğin İller Bankası’ndan borçlanma yapılarak temin edilmesi uygun bulundu.

Son Güncelleme: 03.07.2020 16:15
Anahtar Kelimeler:
GÜNEŞİ ÇOK SEVDİK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
Tarım ve turizme yatırım
Tarım ve turizme yatırım
Dr. Parlak, başkan oldu
Dr. Parlak, başkan oldu
Elektrik enerjisi güneşten
Elektrik enerjisi güneşten
Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor
Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor
Doğal ortama bırakıldı
Doğal ortama bırakıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim