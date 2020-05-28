YOZGAT merkezli olarak gerçekleştirilen ‘Gündem Söyleşileri’ programı Türkiye geneli ile yurt dışından da katılımlara açık tutularak yürütülüyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde video seminer yoluyla gerçekleştirilen etkinliklerin 12’inci de tamamlandı.

NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam, ‘Nükleer Enerji ve Çevre İlişkisi’ başlıklı seminer verdi. Nükleer enerjinin, dünyadaki nükleer teknoloji ve ülkemizde nükleer enerjinin durumu ile nükleer teknoloji transferi konularında bilgilerin yanı sıra mevcut uygulanan politikalar bakımından ışık tutucu değerlendirmeler paylaşıldı. Nükleer santraller, iklim değişikliğine neden olan başta karbon dioksit gibi sera gazı emisyonlarına neden olmayacağı belirtildi. Pek çok enerji kaynağı ile kıyaslandığında çevre dostu olduğu açıkça ortada olan, nükleer teknolojinin sağlık başta olmak üzere gıda gibi değişik önemli uygulamalarına da değinildi. Nükleer enerji ile ilgili temel akademik bilgilere de yer verilen seminerde güvenlik boyutuna dair bilgiler verildi.

TÜRKİYE'DE BOR GERÇEĞİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, ‘Türkiye'de Bor Gerçeği: Bor 21.Yüzyılın Enerji Kaynağı Olabilir mi?’ başlığı altında seminer verdi. Dünyada ve ülkemizde genel çerçevede madencilik bilgilendirmesi yapıldıktan sonra, maden potansiyelimiz, üretim düzeyimiz, ithalat ve ihracat rakamlarımız, Bor ile ilgili saniyedeki durum ve mevcut Ar-Ge faaliyetleri, bor içerikli ürün türleri, üretim sahaları hakkında bilgiler aktarıldı. Temel bilimler ve uygulamalı alanlar bakımından detaylı bilgilerin verildiği seminerde katılımcıların da katkılarıyla, iki saatten fazla bir arada kalındı.

DEĞER KAVRAMLARI

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz tarafından ‘Bilginlerin Hayatındaki Değer Kavramlarından Örnekler’ konulu seminer gerçekleştirildi. Asya’nın Kandilleri serisinden; Buhari, Harezmi, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Kaşgarlı Mahmud, Uluğ bey, Ali Kuşçu, Fuzuli ve bir çok ismine dair küçük küçük pencereler aralanan bir seminer oldu. Eğitim, ahlaki kültür ve yetenek keşfi vurgusu yapılan seminerde, sevgi, hakikat, iç huzur, doğru davranış, şiddetten kaçınma gibi insani değere atıf yapılarak, bunların dürüstlük, umursama, paylaşma, mutluluk, sabır, cesaret, saygı, merhamet ve düşünceli davranma gibi diğer değerle de ilişkilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Medeniyetimizin temellerinde, sevgiden ayrılmadan, iç huzur arayışıyla, hakikat bilinciyle, doğru davranışı gözeterek ve şiddetten kaçınarak çalışan bilginlerimizin hayranlık duyulan müthiş çalışma azmi ve bilginin peşini kovalama çabaları olduğu ortaya kondu.

ASTEROİTLER VE GÖKTAŞLARI

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, ‘Asteroitler ve Göktaşları’ konulu seminerinde ise teknik bilgiler, temel tanımlar yalın ve anlaşılır bir dille aktarılırken, sorulan sorularla düşünmemize katkı veren keyifli bir sohbet oldu. Demirli meteoritler ve taşlı meteoritlerden bahsedildi, örnekler gösterildi. Seminerde, asteroitler ile ilgili NASA gibi kuruluşlar ve Japonya gibi ülkelerde süregelen çalışmaların olduğuna atıf yapılarak, ciddi kaynak, yetişmiş insan ve doğru zaman gerektiren çalışmalar olduğu vurgulandı. Lisansüstü düzeyde farklı disiplinlerde araştırmalara konu olabilen pek çok noktanın olduğunun altı çizildi.

COVID-19

İstanbul Medistate Hastanesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akif Büyükbeşe tarafından ‘Yeni milenyumda yeni bir imtihan: COVID-19’ başlığı altındaki seminer verimli geçti. Seminerde mikroorganizmalar, virüsler, pandemi, Enfeksiyon-Taşıyıcı gibi temel kavramlar ile belirtiler, tedavi, önlemler ve risk grupları hakkında anlaşılır bilgiler verildi. Ortaya çıkan veriler ışığında, gelişmelerin akademik çevrelerde neleri etkilediği ve küresel ölçekte farklı alanlarda mevcut durumun neler olduğuna değinilerek, geleceğe dönük bir projeksiyon da tutulmaya çalışıldı. Yeni teknolojik gelişmelerden bahis açılarak, manipülatif biçimde gündeme yansıyan iddialarda ele alındı.

NÜKLEER FİZİK ÇALIŞMALARI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran tarafından verilen seminerde ‘Deneysel Nükleer Fizik Çalışmaları: 1950 sonrası İstanbul örneği ve gelecek için öneriler’ konusu ele alındı. Seminerde, atomun parçalanması ve protonun keşfine de yol açan Rutherford’un saçılma deneylerinden başlayarak, temel bilimlerde ortaya konan çalışmalar anlatıldı. Geçen süre içerisinde ortaya konan çalışmalar, Türk bilim insanlarının bu alanlarda yaptıkları, Katlı hızlandırıcının Türkiye’ye gelişi, Siklotron kurma teşebbüsleri, TR-1 Reaktörü, Düşünen Makineler, TR-2 Reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi ve ilgili diğer konu ve kuruluşlar hakkında bilgiler verildi. Yaşanan öğrenci olayları, ortaya çıkan durgunluk ve üniversitelerde gözlenen sistem değişiklikleri de ele alınarak ortaya konan önerilerde; meraklı, heyecanlı ve dertli öğrencilerin Temel Nükleer Fizik ve Teknoloji alanlarına özendirmek gerektiği, uluslararası projelere katılımlarını teşvik etmek gerektiği vurgulandı. Güncel nükleer algılayıcılar, robotik ve sensör teknolojilerinden bahsedildi. Ulusal düzeyde yakın işbirliklerinin güçlendirilmesi, tabana inen etkin katılımlı gurupların oluşturulması, nitelikli bilim ve halk için bilim yapılması gerektiği ifade edildi.

DEVAM EDECEK

Programın moderatörü Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gündemimizde olması gereken konuların ele alındığı seminerlerin farklı kesimlerden ilgi gördüğünü söyledi. Böyükata, “Geçtiğimiz iki ay içerisinde on altı söyleşi gerçekleştirdik. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler davetimize olumlu karşılık verdiler. Önemli konularda bilgilerini paylaştılar. Akademik bilginin kolay anlaşılır düzeyde popüler bir dille aktarılması sağlandı. Akademisyenlerin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinden katılımlar oldu. Seminerlerin devam ettirilmesinde katkı veren BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Temel hocamıza ve bütün katılımcılara teşekkür ederim. ‘Gündem Söyleşileri’ programının devam ettirilmesi yönünde oluşan kanaat sürekli kuvvetlenmektedir. Yeni konular etrafında devam ettireceğiz” dedi.