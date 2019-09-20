Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Yozgat Merkez ve İlçe 112 İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezinde çalışan personele yönelik Temel Modül Güncelleme Eğitimi verildi. 112 eğitmenleri Çilem Hazer, Aabt Ömer Okur ve Zeliha Salman tarafından verilen eğitimde, 112 personelinin mesleki bilgilerini tazelemelerine yardımcı olundu. 112 personellerine verilecek olan eğitimin devamının ilerleyen tarihlerde düzenleneceği kaydedildi. Verilen eğitimlerin asıl amacının mevcut personelin bilgilerini yenilemelerini sağlayıp, değişiklikler konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak olduğunun altı çizildi.