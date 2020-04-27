Gün sayıyorlar…

AVRUPA ülkelerinden getirilerek, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar, yetkililer ve yurt çalışanlarına minnettarlıklarını dile getirirken, karantina sürelerinin de biran önce dolmasını dört gözle bekliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Avrupa ülkelerinden getirilen vatandaşlar, yurdun farklı bölgelerinde karantina altına alındı. Yozgat Ticaret Borsa’sında çalışan, iş amaçlı Avusturya'ya giden 26 yaşındaki İsmail Konuk, Sivas’ta karantinaya alındı. Konuk, Avusturya'ya gittikten bir süre sonra uçuşların durdurulmasının ardından orada mahsur kaldığını belirtti. Avusturya'da maske ve dezenfektan bulmanın çok zor olduğunu dile getiren Konuk, "Bulduğumuzda ise fahiş fiyatlarla karşılaştık ama sağlığımız açısından mecbur almak zorundaydık" dedi.

Konuk, zorlu bir dönem geçirdiğini anlatarak, "Korona virüs nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu. Yalnız biz Türk vatandaşıyız ve bir tek vatandaşımız dahi olsa ülkemizin bizi unutmayacağını ve gelip alacağını çok iyi biliyorduk ve öyle oldu. Gönderilen uçakla Türkiye'ye döndük ve Sivas'a geldik. Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.