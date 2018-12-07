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Gülümseyen Yüzler projesi

SARIKAYA ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Emniyetle Gülümseyen Yüzler’ projesi kapsamında ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Gülümseyen Yüzler projesi

SARIKAYA ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Emniyetle Gülümseyen Yüzler’ projesi kapsamında ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Gülümseyen Yüzler projesi

Namık Kemal ilkokulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Toplum Destekli Polisler, sinevizyon gösterisi eşliğinde trafik kuralları anlatıldı. Projenin amacının, trafik bilincinin oluşturulması, trafik bilincine sahip kuşaklar yetiştirilmesi olduğu belirtildi. Polisler, programlarda öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti. Öğrenciler, polis aracında siren çalıp, telsizden anons yaptı. 

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