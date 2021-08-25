Gülden çalışmaları değerlendirdi

Yozgat İl Müftüsü olarak kısa bir süre önce göreve başladığını hatırlatan Gülden, geldiği günden bugüne kadar basın mensupları ile tanışma fırsatı bulamadığını bu vesile ile de Yozgat basını ile tanışmış olduklarını söyledi. Yozgat’ta neler yapılacak ve neler yapabiliriz noktasında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Müftü Gülden, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da din görevlisi açığının bulunduğunu belirtti. Din görevli açığının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Gülden, ‘’Yeni din görevlilerimizin gelip gelmeyeceği bizim tasarrufumuzda değil. Ancak Cuma namazları olsun, bayram namazları olsun bu namazlarımızı kıldırmaya kendi arkadaşlarımızı din görevlisi olmayan camilere göndererek bu açığı bir nebze olsun kapatmaya çalışıyoruz’’ dedi. Diyanet vakfının çalışmaları ve yurt çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, geçtiğimiz günlerde hafızlık töreni düzenlediklerini ve Yozgat’tan 20’si bayan 44 hafızı mezun ettiklerini sözlerine ekledi.