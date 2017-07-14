“Gücümüz milli irade!”



Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)ne bağlı tüm oda ve borsaların Türkiye’nin 81 vilayetinde demokrasi sevdalısı kurumlar olarak ortak açıklama yaptığını söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, 14 ilçe borsa başkanıyla birlikte açıklama yaptığını belirtti.

Mehmet Erkekli, tarihin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıl dönümüne girmekte olduğumuzu hatırlatarak, “İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız.15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

“BİR MİLATTIR”

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inandıklarını belirtti.

Borsa Başkanı Erkekli, alçak saldırının darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, ‘devleti’ ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti” şeklinde konuştu.

“MİLLET DURDURDU”

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, “Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu” diyerek milletin demokrasi ve özgürlüklere kasteden bu saldırı karşısında dik durduğunu ve canı pahasına değerlerini savunduğunu ifade etti.

Başkan Mehmet Erkekli, “Bu masadaki kuruluşların tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı” diye konuştu.

Erkekli, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

“SINAV VERDİK”

Mehmet Erkekli, Türkiye’nin 15 Temmuz’da en zor demokrasi sınavını verdiğini ve bu sınavı büyük başarıyla tamamladığını belirtti.

Demokrasinin hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu milletin herkese gösterdiğini aktaran Erkekli, “Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.’ Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 301 vatandaşımız gazi oldu.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELE SÜRMELİ”

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, bir daha böyle hain darbe girişimlerinin yaşanmaması için FETÖ ile mücadelenin her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Yargı kurumlarının darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermesi ve milletin vicdanını rahatlatması gerektiğini söyleyen Mehmet Erkekli, “En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı.

FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık.

Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık” dedi.

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkek, Türkiye’nin dünyanın en zor stres testinden başarıyla çıktığını çok açık şekilde ifade ettiğini belirtti.

Türkiye’nin dimdik ayakta olduğunu söyleyen Erkekli, “Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık. Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var” dedi.

“ŞİMDİ KOŞMA ZAMANI”

Mehmet Erkekli, 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecinin tamamlandığını ve yeni bir atılım süreci başlatmak gerektiğini belirtti.

Borsa Başkanı Erkekli, “Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız” diye konuştu.

“ÇAĞRI YAPIYORUZ”

Mehmet Erkekli, FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini beklediklerini söyledi.

Erkekli, “Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz” şeklinde konuştu.

“UNUTMAYACAĞIZ!”

Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, 15 Temmuz’u asla unutmayacak ve unutturmayacaklarını söyledi.

Erkekli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı “Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye"





