Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yozgat Valiliğince desteklenen ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında, Yozgat Merkeze bağlı Güllük köyünde ikamet eden vatandaşlara bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. 20 kadın köylünün katıldığı bilgilendirme çalışmasında Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES uygulaması, en iyi narkotik polisi Anne'dir, UYUMA projeleri, afet anında yapılması gereken davranışlar hakkında bilgilendirmede bulundular. Faaliyete katılan 12 kadın vatandaşın telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Projenin başladığı tarihten itibaren 2 bin 672 kadın, bin 426 erkek olmak üzere toplam 4 bin 98 vatandaşa ulaşılırken, bin 611 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi.