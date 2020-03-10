GRUP ABDAL COŞTURDU

Bozok Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Salonu'nda düzenlenen konserde Grup Abdal, sevilen eserlerini seslendirdi. Eğitim İş Sendikası Yerköy İlçe Temsilcisi Osman Koçer, program öncesi yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "İlçemizde farklı bir etkinlik düzenlemek istedik ve Grup Abdal'ı müzik severlerle buluşturduk" dedi. Koçer, kadınların gününü kutlayıp, tebrik etti, sendika olarak bu ve benzer etkinliklerle öğretmenlerin, sendika üyelerinin sosyal taleplerini karşılamaya çalıştıklarının da altını çizdi. Grup üyelerinden Kerem Kekeç, Abdal'ın 4 yıllık bir grup olduğunu belirterek, "Abdallık geleneğini beğeniyoruz. Bunun için bu ismi verdik. Kendimizi onlara benzetiyoruz. Yerköy'e ilk gelişimiz, ilk konserimiz" diye konuştu.