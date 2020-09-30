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Gözlük ve Maske kullanımında buğuya son

COVİD-19 ile birlikte sosyal yaşantımızı ve iş hayatımızı maske takmadan geçiremez olduk.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:21
Gözlük ve Maske kullanımında buğuya son

Hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri maske takmak ve sosyal mesafe kuralını uygulamak olarak açıklandı. Ancak gözlük kullananların maske kullanmaları oldukça zor olduğu kaydedildi. Çünkü optik kullanıcıları bir mekâna, araca ya da toplu taşımaya girdikleri anda gözlük camları buğulanıyor. Bu durum özellikle araç kullananlar için sürüş esnasında oldukça riskli durumlara sebebiyet verebiliyor.  Buğu, kullanıcılar için farklı riskler ve zorluklar yaratırken, dünyanın yenilikçi ve teknolojik optik çözümlerini üreten markası Seiko, maske takan gözlük kullanıcıları için FogLessCoat buğu önleyici kaplamayı tasarladı. Seiko’nun  inovatif teknolojisiyle üretilen FogLessCoat, optik camları buğulanmadan koruyarak kullanıcıların görüşünün keskin ve berrak olmasını, günlük hayatlarını rahatlıkla sürdürmelerini sağlıyor.

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Gözlük Ve Maske Kullanımında Buğuya Son
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