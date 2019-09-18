Göz kamaştırıyor

19. yüzyılın en büyük hattatlarından Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'ye ait hat levhadan, dünyada sadece iki tane olduğu belirtildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Müzesi’ni ziyaretinde levha hakkında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hasan Kerim Şenyurt’tan bilgi aldı. Yozgat’ta bulunan hat levhanın aynı kalıptan alınmış diğer nüshasının da Konya Mevlana Müzesi'nde bulunduğu ifade edildi. Yozgat Müzesi teşhir Salonu'nda hazırlanan özel bir köşede sergileniyor. Şenyurt, Yozgat Müzesi depolarında gerçekleştirilen tasnif çalışmaları esnasında tesadüfen bulunan, yıpranmış 270x100 santim ebatlarındaki levhanın 19. yüzyılın en büyük hattatlarından Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'ye ait olduğunu kaydetti. Şenyurt, üzerinde 'Ya Hazreti Mevlana' yazılı levha Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği özel izin ile TBMM Milli Saraylar Daire başkanlığı İstanbul Dolmabahçe Sarayı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesinde yaklaşık 14 ay süren bir çalışma sonucunda bakım ve onarımı yapıldığını, sonrasında ise Yozgat Müzesi'nde sergilenmeye başlandığını anlattı.