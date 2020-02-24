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Gövde Gösterisi

KOCAELİ Yozgatlılar Federasyonu, ilk etkinliğini, Çayırova'da düzenledikleri 'Testi Kebabı Şöleni' ile gerçekleştirdi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:24
Gövde Gösterisi

 Programa yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Programa, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Dönem Başkanı Ahmet Yılmaz da katıldı. Federasyon Başkanı Erol Akalın, ‘'Artık Yozgatlılar kendine gelmiştir. Birlik olmuştur. Bin kişilik salona bu gün 3 bin kişinin üzerinde insanın katılması; bu birlikteliğin, bu gücün göstergesidir. Tarihi, doğası, güzelliği, mertliği ile meşhur bir memleketin insanlarıyız. Evet, havamız serttir ama bizim insanımız merttir’’ dedi. Yozgat Yöresinin Milli Yemeği olan Testi Kebabının testisini eski Bakan Kayalar kırdı.

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