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Görüşmeler başladı

AKDAĞMADENİ Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerine başlandı.

Görüşmeler başladı

AKDAĞMADENİ Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerine başlandı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Görüşmeler başladı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile makamında bir araya geldi. İkili arasında yapılan ön görüşmenin ardından, belediyede çalışan işçilerle ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri imzalanan tutanakla başlatıldı. Yapılacak görüşme oturumlarının ardından mutabakata varılması ile hazırlananacak toplu iş sözleşmesi imzalanarak, yürürlüğe girecek. 

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