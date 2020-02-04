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Göreve Dualarla Başladılar

YOZGAT Emniyet Müdürlüğüne atanan 19 komiser yardımcısı, kurban kesimi ve dualarla görevlerine başladı.

Göreve Dualarla Başladılar

YOZGAT Emniyet Müdürlüğüne atanan 19 komiser yardımcısı, kurban kesimi ve dualarla görevlerine başladı.

04 Şubat 2020 Salı 03:54
Göreve Dualarla Başladılar

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet teşkilatının kurulduğu günden itibaren halkının hizmetkarı olarak haftanın 7 günü 24 saat çalıştığını söyledi. Göreve başlayan komiser yardımcılarına seslenen Esertürk, "Vicdanınızın sesini dinleyin, yasalara verilen görevleri harfiyen uygulayın, adaletli olun, hiçbir zaman görev bilincinden ve meslek etiğinden uzak kalmayın, disiplinli olun, halkımıza her zaman yakın olun" uyarısında bulundu. Esertürk, emniyet teşkilatının amacının, halkın, huzur ve güvenini sağlamak olduğuna vurgu yaparak, vatandaşın ihtiyacı olduğunda en kısa sürede ona gidecek, her türlü yardımına ulaşılmasını istedi. Esertürk, ‘’Halkının, huzurunu, zorda kalmışı, acizi düşünmek zorundayız. Sizlere bu töreni yapmadaki amacımız, dualarla sizi görevinize göndermek, bir ömür boyu bugünü unutmamanız. Aileniz, devletimiz size emek verdi ve karşılığında sizden tek bir şey istiyor. Karakterli, onurlu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletine ve milletine sadakatle görev istiyor. Görevinizde hepinize üstün başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, kazalardan, belalardan uzak tutsun" diye konuştu. Kurban kesimi ve yapılan duaların ardından komiser yardımcıları Emniyet Müdürü Esertürk'ü selamladı, ardından da polis araçlarına binerek görevlerine başladı. 

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Göreve Dualarla Başladılar
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