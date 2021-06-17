Görev değişimi

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Kolları Başkanlığı görevine Canan Kılıçarslan, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Enes Telli getirildi. İstanbul’da ikamet eden 40 yaşındaki Kılıçarslan’ın Şefaatli ilçesi doğumlu olduğu, Sosyal Hizmetler Uzmanlığı yaptığı kaydedildi. Kılıçaslan’ın Başkan Vekilliğini ise Sema Yüce yürütecek. Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Enes Telli’nin mezuniyeti sonrası Sorgun’a yerleşmesi nedeniyle göreve Sorgun doğumlu, Türk Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi 23 yaşındaki Tarık Metin Yücel atandı. (Kaan Pınarcıoğlu/İstanbul)