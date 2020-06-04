İSTANBUL Yozgatlılar Federasyonu’nda Mart ayında gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından gerçekleşen toplantıda görev dağılımı yapıldı.

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Avukat Satılmış Şahin Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantı, kovid tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Toplantıda Başkan Ahmet Yılmaz, yeni dönemde görev alacak isimleri ve görev dağılımını açıkladı. Bu kapsamda Ahmet Yılmaz başkanlığında Federasyon Başkan Vekilliği görevine Ali Doğan ve Tarık Şahin atandı. Federasyonun Genel Sekreterlik görevini ise Kaan Pınarcıoğlu üstlendi. Muhasiplik görevi Ruhi Gedik’e verilirken, Kadın Kolları Başkanlığı’nı Aysel Arslan, Gençlik Kolları Başkanlığı görevini ise Enes Telli üstlendi. Başkan Ahmet Yılmaz ayrıca oluşturulan yeni birimlerde de görev dağılımı yapıldığını belirterek, tüm birimlerin birbiriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle koordineli çalışarak daha faal ve daha etkin bir yönetim meydana getirdiklerini ifade etti.

Toplantıda önümüzdeki sürecin planlamasıyla ilgili istişareler yapılırken, Ramazan ayında ve kovid19 sürecinde yapılan yardımlar ve faaliyetlerin bilgisi de paylaşıldı.