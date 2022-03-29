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‘GÖREV BENDE’

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Görev Bende’ kampanyası kapsamında, 112 personeline sigara bıraktırma eğitimi verildi.

29 Mart 2022 Salı 00:19
‘GÖREV BENDE’

Görev Bende’ kampanyasının 2’nci aşaması kapsamında, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi tarafından eğitim verildi.  Tütün kontrol çalışmalarının bilinirliğinin artırılması ve sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturması amacıyla Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Gönüllü Eğitimci Rehber Öğretmen Buket Yar ve 122 Personel Eğiticisi Zeliha Salman önderliğinde 112 personellerine sigara bıraktırma eğitimleri devam ediyor. 

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