‘Görev Bende’ kampanyasının 2’nci aşaması kapsamında, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi tarafından eğitim verildi. Tütün kontrol çalışmalarının bilinirliğinin artırılması ve sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturması amacıyla Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Gönüllü Eğitimci Rehber Öğretmen Buket Yar ve 122 Personel Eğiticisi Zeliha Salman önderliğinde 112 personellerine sigara bıraktırma eğitimleri devam ediyor.