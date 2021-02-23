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Göletteki kuş kurtarıldı

YOZGAT Spor Vadisinde buz tutarak, mahsur kalan kuş kurtarıldı.

23 Şubat 2021 Salı 00:38
Göletteki kuş kurtarıldı

Buz tutan gölette bir dalgıç kuşunun hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.  Kurumun yönlendirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzla kaplı gölet yüzeyinde yürüyerek dalgıç kuşuna ulaştı. Hareket etmekte zorlanan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi kontrolünde Yozgat Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Kuşu kurtaran itfaiye personeli Sefa Türkmen, "Cesaretimi topladım, Allah rızası için kuşu kurtardım. Kuşta kısmi donmalar var, tedavisi için veteriner hekimliğe götüreceğiz" dedi.  •Ömer Ertuğrul•

Son Güncelleme: 22.02.2021 17:48
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Göletteki Kuş Kurtarıldı
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