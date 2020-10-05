Gölet Doldu

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy beldesinde Çekerek ırmağına mansaplanan Sümbül deresi üzerine yapılan Gölette doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Temelden 45 metre yüksekliğe sahip gölette depolanan 2.20 milyon metreküp su ile 5 bin 180 dekar tarım alanının suyla buluşturulmasının planlandığı kaydedildi. Halıköy Beldesi’ndeki tarım alanlarını sulamak üzere inşa edilip, 2018 yılının Eylül ayından itibaren su tutulmaya başlanılan gölette doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Gölette biriken su ile bölgedeki tarım alanlarının önemli bölümü bu yıl sulandı. Önümüzdeki yıldan itibaren ise göletten bölge çiftçisinin daha fazla yararlanabileceği kaydedildi.