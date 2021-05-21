Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1450
ALTIN
506.208
DOLAR
8.3763
STERLİN
11.9018
EURO
10.2345

Göçü durduracak ‘Kaz’ projesi

Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda bulunan Yozgat’ta göçü tersine çevirmek amacıyla hazırlanıp, uygulamaya konulan Kaz Yetiştiriciliği projesine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) da destek verdi.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Göçü durduracak ‘Kaz’ projesi

Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında yer alan Yozgat’ta, göçün durdurulup, daha çok ekonomik sıkıntılara bağlı göç eden insanların tekrar yurtlarına dönebilmelerine yönelik hazırlanan projelerden birisi olan ‘Kaz yetiştiriciliği’ projesine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) da, verdiği mali destek dahil oldu. Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi ortaklığı ve iş birliği ile 2018 yılında ‘Yozgat damızlık kaz ıslahı’ projesini uygulamaya koydu. Ziraat Fakültesi bünyesinde Yerköy ilçesinde Kaz Islah Merkezi kurulup, uygulamaya konulan ‘Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi’ kapsamında yerli damızlık kazların verim kapasitelerinin artırılması, damızlık entegrasyonu kurulması, halk elinde geliştirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda önce 800 kişiye ‘kaz yetiştiriciliği’ eğitimi verilip, sertifika almaları sağlandı. Ardından da, üç yıl süreli proje devreye sokularak geçen yıl 20 üreticiye, bu yıl ise 8 aileye 25 erkek, 50 dişi olmak üzere 75'er kaz dağıtımı yapıldı.

PROJEYE MALİ DESTEK

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlanan, ‘Şefaatli Kazı ORAN ile yetişiyor’ başlıklı proje ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek, sözleşme imzalandı. ORAN Kalkınma Ajansı dönem Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen törenle hazırlanan protokolü Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci imzaladı. Protokol imza töreninin ardından, ilçede belirlenen 66 çiftçiye 3 bin 300 kaz palazı dağıtımı yapıldı. Yozgat valisi Ziya Polat, ‘’Hayata geçirdiğimiz projelerle Yozgat’tan göç eden bireylerin geri dönmesinin sağlanması, kırsalda yaşayan halkın ekonomik, refah seviyesini yükseltmek amaçlanmaktadır’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yerli ırk kazların ıslah edilerek daha verimli hale getirildiğini de hatırlatan Vali Polat, Yozgat'ı tarım ve hayvancılığın yanında kaz üretiminde de marka şehir haline getirmek istediklerini bildirdi. Yozgat İl genelinde kaz yetiştiriciliğine yönelik projeleri yatırımların yanında özel sektör tarafından da kaz yetiştiriciliği yapılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Göçü Durduracak ‘Kaz’ Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş tepkili
Vatandaş tepkili
Gençler Ataları için pedal çevirdi
Gençler Ataları için pedal çevirdi
Marşımızı söyledik
Marşımızı söyledik
Botanik Bahçe ilgi görüyor
Botanik Bahçe ilgi görüyor
Vali Polat, meslek lisesini gezdi
Vali Polat, meslek lisesini gezdi
Şehidin babası vefat etti
Şehidin babası vefat etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim