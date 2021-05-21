Göçü durduracak ‘Kaz’ projesi

Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında yer alan Yozgat’ta, göçün durdurulup, daha çok ekonomik sıkıntılara bağlı göç eden insanların tekrar yurtlarına dönebilmelerine yönelik hazırlanan projelerden birisi olan ‘Kaz yetiştiriciliği’ projesine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) da, verdiği mali destek dahil oldu. Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi ortaklığı ve iş birliği ile 2018 yılında ‘Yozgat damızlık kaz ıslahı’ projesini uygulamaya koydu. Ziraat Fakültesi bünyesinde Yerköy ilçesinde Kaz Islah Merkezi kurulup, uygulamaya konulan ‘Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi’ kapsamında yerli damızlık kazların verim kapasitelerinin artırılması, damızlık entegrasyonu kurulması, halk elinde geliştirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda önce 800 kişiye ‘kaz yetiştiriciliği’ eğitimi verilip, sertifika almaları sağlandı. Ardından da, üç yıl süreli proje devreye sokularak geçen yıl 20 üreticiye, bu yıl ise 8 aileye 25 erkek, 50 dişi olmak üzere 75'er kaz dağıtımı yapıldı.

PROJEYE MALİ DESTEK

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlanan, ‘Şefaatli Kazı ORAN ile yetişiyor’ başlıklı proje ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek, sözleşme imzalandı. ORAN Kalkınma Ajansı dönem Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen törenle hazırlanan protokolü Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci imzaladı. Protokol imza töreninin ardından, ilçede belirlenen 66 çiftçiye 3 bin 300 kaz palazı dağıtımı yapıldı. Yozgat valisi Ziya Polat, ‘’Hayata geçirdiğimiz projelerle Yozgat’tan göç eden bireylerin geri dönmesinin sağlanması, kırsalda yaşayan halkın ekonomik, refah seviyesini yükseltmek amaçlanmaktadır’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yerli ırk kazların ıslah edilerek daha verimli hale getirildiğini de hatırlatan Vali Polat, Yozgat'ı tarım ve hayvancılığın yanında kaz üretiminde de marka şehir haline getirmek istediklerini bildirdi. Yozgat İl genelinde kaz yetiştiriciliğine yönelik projeleri yatırımların yanında özel sektör tarafından da kaz yetiştiriciliği yapılıyor.