Global Trendler Eğitimi

YOZGAT, Kayseri ve Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından, Covit-19 gibi belirsizliklere karşı işletmelerin dayanaklıklarının artırılması ve belirsizlik karşısında işlerini sürdürebilmelerini sağlanmalarına yönelik eğitim çalışması planlandı. Projenin, ‘Covit-19 krizine yanıt ve dayanıklılık’ projesi kapsamında, Japonya Hükümeti tarafından finanse edilip, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları iş birliği içinde yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, ‘Turizm Sektörü 2030 Global Trendler’ eğitiminin 20 Şubat 2021 tarihinde 09.00-14.30 saatleri arasında ve 21 Şubat 2021tarihinde 11.00-16.00 saatleri arasında iki bölüm olarak zoom üzerinden yapılacağı duyuruldu. Eğitimler, Covit-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında ücretsiz olarak verilecek. Katılımın, 25 KOBİ ile sınırlandırıldığı, eğitime her KOBİ’den bir kişinin katılabileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, eğitim kapsamında işletmeler için beklenen çıktılar, ‘’Eğitim sonunda katılımcılar turizm sektörü özelinde gerçekleşmesi muhtemel değişimler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu sayede farklı senaryolarda uzun dönemli esnek stratejik planlama yapabilecek küresel bakış açısına sahip olacaktır’’ olarak özetlendi. Ana amacın, turizm sektörü özelinde Türkiye’de ve dünyada 2030 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen değişimler çerçevesinde sektör yöneticilerinin bilinçlendirilmesi, sektörel belirsizliğin belli oranlarda ortadan kaldırılmasının hedeflendiğinin altı çizildi.