Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1548
ALTIN
398.824
DOLAR
6.9666
STERLİN
9.7248
EURO
8.4159

Global Trendler Eğitimi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından, işletmelerin Covit-19 gibi belirsizliklere karşı dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik eğitim planlandı.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:07
Global Trendler Eğitimi

YOZGAT, Kayseri ve Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından, Covit-19 gibi belirsizliklere karşı işletmelerin dayanaklıklarının artırılması ve belirsizlik karşısında işlerini sürdürebilmelerini sağlanmalarına yönelik eğitim çalışması planlandı. Projenin, ‘Covit-19 krizine yanıt ve dayanıklılık’ projesi kapsamında, Japonya Hükümeti tarafından finanse edilip, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları iş birliği içinde yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, ‘Turizm Sektörü 2030 Global Trendler’ eğitiminin 20 Şubat 2021 tarihinde 09.00-14.30 saatleri arasında ve 21 Şubat 2021tarihinde 11.00-16.00 saatleri arasında iki bölüm olarak zoom üzerinden yapılacağı duyuruldu. Eğitimler, Covit-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında ücretsiz olarak verilecek. Katılımın, 25 KOBİ ile sınırlandırıldığı, eğitime her KOBİ’den bir kişinin katılabileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, eğitim kapsamında işletmeler için beklenen çıktılar, ‘’Eğitim sonunda katılımcılar turizm sektörü özelinde gerçekleşmesi muhtemel değişimler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu sayede farklı senaryolarda uzun dönemli esnek stratejik planlama yapabilecek küresel bakış açısına sahip olacaktır’’ olarak özetlendi. Ana amacın, turizm sektörü özelinde Türkiye’de ve dünyada 2030 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen değişimler çerçevesinde sektör yöneticilerinin bilinçlendirilmesi, sektörel belirsizliğin belli oranlarda ortadan kaldırılmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Global Trendler Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yollarımız bölündü
Yollarımız bölündü
SORGUN’A 2 MUJDE
SORGUN’A 2 MUJDE
Tasarruflu enerji tüketimi
Tasarruflu enerji tüketimi
Açılışa hazırlanıyor
Açılışa hazırlanıyor
Regaip Kandili
Regaip Kandili
Gençlerden anlamlı destek
Gençlerden anlamlı destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim