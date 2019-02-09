Giysi Kumbarası devrede

Vatandaşları kullanmadıkları kıyafet, ayakkabı ve deri ürünlerini bu kumbaralarda toplayarak, belediye tarafından tamir, bakım ve temizliği yapılıp, sonrasında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kumbarada toplanan ürünlerin Muhtarlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı kaydedildi. Kumbaralar okul, cami, yurt, üniversite ve halkın yoğun olarak kullandığı noktalara yerleştirildi. Okul bahçesine yerleştirilen kumbaraya öğrenciler, yakınlarıyla birlikte giysi bıraktı.