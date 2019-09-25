GiTTi, TEKRAR GELiYOR!

Bu ziyaretlerinde ilgiyle karşılanan Oktay, Cuma günü tekrar Yozgat’a gelerek, Bozok Üniversitesi’nin yeni akademik yılı açılış törenine katılıp, fahri doktora unvanı takdim edilecek. Boğazlıyan ilçesindeki açılış ve incelemelerinin ardından Çandır ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlçede kalabalık bir grup tarafından karşılandı, esnaf ziyaretinde bulundu, bir çay ocağı önünde vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay ile bir araya gelen Oktay, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Ergün'ü de ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Çayıralan ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla buluşarak sohbet etti, sorunlarını dinledi, gece Ankara’ya döndü.

CÜBBE GİYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cuma günü tekrar Yozgat’a gelecek. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni8n 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katılacak olan Oktay, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 09.00’da başlayacak törende bir konuşma yapacak. Oktay, buradaki törende daha önce Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Fahri Doktora unvanı verilip, cübbe giyecek.