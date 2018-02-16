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GİTMEDEN MERKEZ OLDU!

YOZGAT Şehir Merkezi’nde kalması nedeniyle şehir dışına çıkartılması uygun bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi depo ve hizmet binaları tamamlanmadan, yeni yeri de belediye mücavir alanı içerisine dahil olup, çevresinde yapılaşma başladı.

GİTMEDEN MERKEZ OLDU!

YOZGAT Şehir Merkezi’nde kalması nedeniyle şehir dışına çıkartılması uygun bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi depo ve hizmet binaları tamamlanmadan, yeni yeri de belediye mücavir alanı içerisine dahil olup, çevresinde yapılaşma başladı.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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GİTMEDEN MERKEZ OLDU!

Toprak Mahsulleri Ofisi, Şehir Merkezinden kaldırılıp, şehir dışına çıkartılması uygun bulundu ama...
Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta çiftçinin teslim ettiği hububatın depolanmasına yönelik yeterli tesisin bulunmadığı, mevcut alanın şehir merkezinde bulunduğu gerekçesiyle şehir dışına taşınması uygun bulundu.
2014 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir bölümü ile Karayolları binası yıktırılıp, yerine Yozgat Valiliği Hizmet binası inşa ettirildi.
Aynı dönemde, Toprak Mahsulleri Ofisi için Atatürk Yolu bölgesinde 40 bin ton kapasiteli depolama tesisi ile hizmet birimlerinin ihalesi yapıldı.
Yıllık ortalama 127,5 ton buğday, 15.5 ton arpa, 8.11 ton mısır olmak üzere 152 ton civarında alım yapan TMO'nun 40 bin ton kapasiteli yeni çelik depoları tamamlandı.
Ancak, silolar hizmete alınmadı.
Geçen bu süre içerisinde, alanın bulunduğu bölge belediye mücavir alanına dahil edilip, çevresi imara açıldı.
Binalar yapılmaya başlandı.

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